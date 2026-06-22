США и Иран договорились о плане 60-дневных переговоров, что позволит подготовить окончательное мирное соглашение. Его утвердили..

США и Иран договорились подготовить итоговое соглашение за 60 дней

США и Иран договорились о плане 60-дневных переговоров, что позволит подготовить окончательное мирное соглашение. Его утвердили по итогам встречи на курорте Бюргеншток в Швейцарии в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

Посредники – Катар и Пакистан – сообщили о создании специального комитета, который будет контролировать дальнейшие переговоры. Также сформированы рабочие группы по вопросам ядерной программы, санкций, мониторинга выполнения договорённостей и урегулирования возможных споров.

Согласно заявлению, саммит на озере Люцерн прошёл в конструктивной атмосфере, а его результатом стало создание механизма для дальнейших технических переговоров.

Стороны также открыли прямую линию связи, чтобы предотвратить инциденты и недопонимание в период действия меморандума. Её задача – содействовать безопасному проходу коммерческих судов через Ормузский пролив.

Кроме того, участники договорились создать специальную группу по предотвращению боевых действий в Ливане.

По данным посредников, технические консультации по всем вопросам продолжатся до конца недели.

Переговоры начались после меморандума, подписанного на прошлой неделе для продления действующего режима прекращения огня ещё как минимум на два месяца.

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В переговорах с американской стороны участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

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