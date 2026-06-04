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В Совбез ООН войдут пять новых непостоянных членов

В Совбез ООН войдут пять новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Это Австрия, Португалия, Тринидад и..

Дата загрузки: 2026-06-04

В Совбез ООН войдут пять новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Это Австрия, Португалия, Тринидад и Тобаго, Кыргызстан и Зимбабве. Срок их полномочий начнётся 1 января 2027 года и завершится через два года.

Кыргызстан первый раз в истории вошёл в состав Совета Безопасности ООН. А Германия впервые потерпела поражение, уступив Австрии и Португалии. До этого её шесть раз выбирали непостоянным членом Совбеза.

Немецкое правительство восприняло поражение болезненно.

[Йоханн Давид Вадефуль, глава МИД Германии]:
«Германия была готова внести существенный вклад в работу Совета Безопасности ООН в следующие два года. Мы сделали хорошее предложение. Но результатом стало настоящее разочарование и горькое поражение».

Жители Германии считают это поражение очередной неудачей немецкого правительства. Однако некоторые видят настоящую причину во внешней политике страны.

[житель Берлина]:

«Германию критикуют за лояльность Израилю. Но думаю, Германии не следует этого стыдиться. И если другие, включая ООН, оценивает это иначе – что ж, это их дело».

В состав Совбеза ООН входят 15 стран. Пять из них – постоянные члены, обладающие правом вето. Это Великобритания, Китай, Франция, Россия и США.

Остальные десять членов – непостоянные. Их по пять избирают на два года. В этом году закончится срок полномочий Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали.

2 мая Генеральная Ассамблея ООН выбрала своего нового председателя. Им станет министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Он начнёт выполнять свои обязанности в сентябре.

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