В Совбез ООН войдут пять новых непостоянных членов

Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Это Австрия, Португалия, Тринидад и..

Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Это Австрия, Португалия, Тринидад и Тобаго, Кыргызстан и Зимбабве. Срок их полномочий начнётся 1 января 2027 года и завершится через два года.

Кыргызстан первый раз в истории вошёл в состав Совета Безопасности ООН. А Германия впервые потерпела поражение, уступив Австрии и Португалии. До этого её шесть раз выбирали непостоянным членом Совбеза.

Немецкое правительство восприняло поражение болезненно.

[Йоханн Давид Вадефуль, глава МИД Германии]:

«Германия была готова внести существенный вклад в работу Совета Безопасности ООН в следующие два года. Мы сделали хорошее предложение. Но результатом стало настоящее разочарование и горькое поражение».

Жители Германии считают это поражение очередной неудачей немецкого правительства. Однако некоторые видят настоящую причину во внешней политике страны.

[житель Берлина]:

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«Германию критикуют за лояльность Израилю. Но думаю, Германии не следует этого стыдиться. И если другие, включая ООН, оценивает это иначе – что ж, это их дело».

В состав Совбеза ООН входят 15 стран. Пять из них – постоянные члены, обладающие правом вето. Это Великобритания, Китай, Франция, Россия и США.

Остальные десять членов – непостоянные. Их по пять избирают на два года. В этом году закончится срок полномочий Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали.

2 мая Генеральная Ассамблея ООН выбрала своего нового председателя. Им станет министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман. Он начнёт выполнять свои обязанности в сентябре.

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