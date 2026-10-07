Последний ледник Словении может исчезнуть уже через несколько дней

Ледник Триглав в Словении может полностью исчезнуть уже в ближайшие дни. Сейчас от него остались только..
Дата загрузки: 2026-10-07
Ледник Триглав в Словении может полностью исчезнуть уже в ближайшие дни. Сейчас от него остались только небольшие участки льда.
Учёные наблюдают за Триглавом с 1946 года. Тогда ледник занимал около 14 гектаров. В последние годы он фактически перестал быть ледником: лёд больше не двигался и не образовывался заново.
[Миха Павшек, исследователь Географического института]:
«Всё указывает на то, что самые последние остатки льда буквально исчезнут в ближайшие дни».
Прошлой зимой на Триглаве выпало меньше снега, чем обычно. Снежный покров растаял раньше, поэтому оставшийся лёд дольше находился под летним солнцем и теплом.
Исследователь Географического института Миха Павшек наблюдает за Триглавом около 30 лет. По его словам, нынешний год может стать последним для этого ледника.
[Миха Павшек, исследователь Географического института]:
«Главный фактор – повышение температуры. Средние показатели в период ежегодного таяния, с мая по октябрь, стали рекордными за последние 150 лет. Из-за этого даже защищённое от солнца место больше не смогло сохранить остатки настоящих ледников».
Исчезновение льда может иметь последствия и для водных ресурсов региона. В частности, уменьшение ледников в соседней Австрии в будущем может уменьшить сток в бассейнах рек Драва и Мура, которые используются для орошения сельскохозяйственных земель Словении.
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