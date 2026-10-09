Канадская поэтесса Энн Карсон получила Нобелевскую премию по литературе

Шведская академия в четверг объявила очередного лауреата Нобелевской премии.

[Ингрид Карлберг, постоянный секретарь Шведской академии]:

«Нобелевская премия по литературе 2026 года присуждается канадской писательнице Энн Карсон за её смелое и новаторское творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы».

Карсон родилась в Торонто. Она изучала древнегреческий язык и литературу, а позднее преподавала классические дисциплины в университетах Канады и США. Её работы включают переводы античных текстов, поэзию, эссе и литературные эксперименты.

Одна из самых известных книг писательницы – «Автобиография Красного», опубликованная в 1998 году. В произведении Карсон превращает античный миф о чудовище с крыльями Герионе в современную историю.

[Стив Сем-Сандберг, член Нобелевского комитета по литературе]:

«Ей не нравится, когда на неё навешивают ярлыки и дают определения жанру её произведений. Это стихи, но в то же время не стихи. Это эссе в сочетании с лирической прозой. Она берёт элементы разных жанров и делает из них что-то своё, и, на мой взгляд, это прекрасно работает».

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76-летняя Карсон также получила признание за переводы древнегреческой литературы. С 2022 года у неё есть и гражданство Исландии. На момент объявления о награде писательница находилась в этой стране.

Премию вручает Шведская академия. Её размер составляет 12 миллионов шведских крон. Это около миллиона 200 тысяч долларов.

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