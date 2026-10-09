Пар вместо химикатов: в Калифорнии испытывают новый способ обработки почвы

В Калифорнии испытывают машину, которая закачивает горячий пар в почву перед посадкой сельскохозяйственных культур. Технологию тестируют..
Дата загрузки: 2026-10-09
В Калифорнии испытывают машину, которая закачивает горячий пар в почву перед посадкой сельскохозяйственных культур. Технологию тестируют на центральном побережье штата, в том числе на клубничных полях округа Санта-Крус.
Установка нагревает воду и подаёт пар через систему шлангов непосредственно в землю. Почву нагревают примерно до 70 градусов Цельсия.
[Остин Боуи, основатель и генеральный директор High Degree]:
«Здесь у нас огромная машина, предназначенная для производства пара и использования этого пара для обработки почвы, уничтожения сорняков, семян сорняков и болезней, находящихся в почве».
Технология рассчитана на обработку почвы на глубине до 36 сантиметров. Разработчики создают её в том числе для органических хозяйств.
[Род Кода, фермер]:
«Мы сделали контрольный участок и обработали его паром. И разница очень заметна».
Исследователи Калифорнийского университета изучают, насколько технология подходит для работы на открытых полях. Они также рассматривают возможность применения пара для других культур, включая салат и морковь.
Главная проблема технологии – стоимость обработки больших площадей. Разработчики пытаются увеличить скорость машин, чтобы сделать метод экономически выгодным.
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