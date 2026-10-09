Пар вместо химикатов: в Калифорнии испытывают новый способ обработки почвы

В Калифорнии испытывают машину, которая закачивает горячий пар в почву перед посадкой сельскохозяйственных культур. Технологию тестируют..

В Калифорнии испытывают машину, которая закачивает горячий пар в почву перед посадкой сельскохозяйственных культур. Технологию тестируют на центральном побережье штата, в том числе на клубничных полях округа Санта-Крус.

Установка нагревает воду и подаёт пар через систему шлангов непосредственно в землю. Почву нагревают примерно до 70 градусов Цельсия.

[Остин Боуи, основатель и генеральный директор High Degree]:

«Здесь у нас огромная машина, предназначенная для производства пара и использования этого пара для обработки почвы, уничтожения сорняков, семян сорняков и болезней, находящихся в почве».

Технология рассчитана на обработку почвы на глубине до 36 сантиметров. Разработчики создают её в том числе для органических хозяйств.

[Род Кода, фермер]:

«Мы сделали контрольный участок и обработали его паром. И разница очень заметна».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Исследователи Калифорнийского университета изучают, насколько технология подходит для работы на открытых полях. Они также рассматривают возможность применения пара для других культур, включая салат и морковь.

Главная проблема технологии – стоимость обработки больших площадей. Разработчики пытаются увеличить скорость машин, чтобы сделать метод экономически выгодным.

Короткая ссылка на эту страницу: