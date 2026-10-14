Восемь человек получили ранения в результате нападения с ножом в южнокорейском городе Инчхон. Инцидент произошёл в..

Восемь человек получили ранения: нападение с ножом в Инчхоне

Восемь человек получили ранения в результате нападения с ножом в южнокорейском городе Инчхон.

Инцидент произошёл в торговом центре. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину. Его мотивы выясняют.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на свидетеля нападения сообщили, что у подозреваемого к обеим рукам были привязаны ножи, и он прошёл по нескольким этажам торгового комплекса, нападая на людей. Начал он с магазина уценённых товаров в подвальном этаже. Потом поднялся на эскалаторе. Его удалось остановить нескольким посетителям. Злоумышленника скрутили и удерживали до прибытия полиции.

Нападавшему 59 лет. По данным СМИ, у него на ноге был электронный браслет для отслеживания. В его сумке полиция обнаружила много другого оружия.

Среди пострадавших – шесть женщин и двое мужчин. При этом у 20-летней девушки наступила остановка сердца. Её доставили в больницу.

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