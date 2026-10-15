Воду из рыбных прудов Венгрии начали направлять на сухие поля

Воду из рыбных прудов Венгрии после осеннего вылова начали направлять на сельскохозяйственные поля и природные территории...

Воду из рыбных прудов Венгрии после осеннего вылова начали направлять на сельскохозяйственные поля и природные территории. Раньше её сливали в каналы и реки. Теперь фермы сотрудничают с национальным управлением водного хозяйства, чтобы сохранить ценный ресурс в районах, пострадавших от засухи.

Летом сильная жара привела к рекордному спаду уровня воды в реках страны. Это нарушило речные грузовые перевозки и создало проблемы для АЭС «Пакш». В августе правительство объявило новую стратегию борьбы с засухой, в которой приоритет отдали естественным способам удержания воды.

[Нандор Пушкаш, глава ассоциации рыбоводов Венгрии]:

«Дождливые сезоны больше не бывают по-настоящему дождливыми, а почва, окружающая среда и ландшафт страдают от острого дефицита влаги. Сохранение этой отводимой воды стало для нас важнейшей целью и одной из главных задач».

Воду из рыбных прудов в последние годы направляли в местные водно-болотные угодья. Однако теперь её также запрашивают фермеры и национальные парки.

Ассоциация рыбоводов Венгрии намерена расширить программу на все рыбные пруды страны. Их общий объём составляет почти 300 миллионов кубометров. Это примерно 120 тысяч олимпийских бассейнов.

[Нандор Пушкаш, глава ассоциации рыбоводов Венгрии]:

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«В последние годы значение этой работы возросло, а роль всей комплексной системы управления водой из рыбных прудов стала настолько важной, что в 2026 году наши пруды служили последним оазисом для множества живых организмов на фоне высыхания ландшафта».

По данным венгерской метеорологической службы, с января по сентябрь этого года в Венгрии выпало на 47% меньше осадков, чем в среднем за тот же период в 1991-2020 годах. Первые девять месяцев года стали самыми засушливыми в стране с начала метеонаблюдений в 1901 году.

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