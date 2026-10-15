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Воду из рыбных прудов Венгрии начали направлять на сухие поля

Воду из рыбных прудов Венгрии начали направлять на сухие поля

Воду из рыбных прудов Венгрии после осеннего вылова начали направлять на сельскохозяйственные поля и природные территории...

Дата загрузки: 2026-10-15

Воду из рыбных прудов Венгрии начали направлять на сухие поля

Воду из рыбных прудов Венгрии после осеннего вылова начали направлять на сельскохозяйственные поля и природные территории. Раньше её сливали в каналы и реки. Теперь фермы сотрудничают с национальным управлением водного хозяйства, чтобы сохранить ценный ресурс в районах, пострадавших от засухи.

Летом сильная жара привела к рекордному спаду уровня воды в реках страны. Это нарушило речные грузовые перевозки и создало проблемы для АЭС «Пакш». В августе правительство объявило новую стратегию борьбы с засухой, в которой приоритет отдали естественным способам удержания воды.

[Нандор Пушкаш, глава ассоциации рыбоводов Венгрии]:
«Дождливые сезоны больше не бывают по-настоящему дождливыми, а почва, окружающая среда и ландшафт страдают от острого дефицита влаги. Сохранение этой отводимой воды стало для нас важнейшей целью и одной из главных задач».

Воду из рыбных прудов в последние годы направляли в местные водно-болотные угодья. Однако теперь её также запрашивают фермеры и национальные парки.

Ассоциация рыбоводов Венгрии намерена расширить программу на все рыбные пруды страны. Их общий объём составляет почти 300 миллионов кубометров. Это примерно 120 тысяч олимпийских бассейнов.

[Нандор Пушкаш, глава ассоциации рыбоводов Венгрии]:

«В последние годы значение этой работы возросло, а роль всей комплексной системы управления водой из рыбных прудов стала настолько важной, что в 2026 году наши пруды служили последним оазисом для множества живых организмов на фоне высыхания ландшафта».

По данным венгерской метеорологической службы, с января по сентябрь этого года в Венгрии выпало на 47% меньше осадков, чем в среднем за тот же период в 1991-2020 годах. Первые девять месяцев года стали самыми засушливыми в стране с начала метеонаблюдений в 1901 году.

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