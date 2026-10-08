Ручную очистку канализации требуют запретить в Пакистане из-за гибели рабочих

В Пакистане требуют запретить ручную очистку канализации. Юрист Сара Малкани обратилась в суд провинции Синд. В..

В Пакистане требуют запретить ручную очистку канализации. Юрист Сара Малкани обратилась в суд провинции Синд.

В Карачи такая работа по-прежнему распространена. Рабочие вручную прочищают канализационные колодцы и забитые стоки, не имея базовых средств защиты.

50-летний Рафакат Шариф регулярно спускается в канализационные колодцы. Во время работы вода поднимается ему до пояса. Он убирает из стоков камни и другой мусор.

[Рафакат Шариф, санитарный рабочий]:

«Здесь около семи разных видов газов. Один газ раньше имел сладкий запах, но поражал горло. Есть также газ, который непосредственно воздействует на глаза, и ещё один жёлтого цвета, который чрезвычайно опасен при вдыхании. Люди умирали от воздействия этих газов. 15-20 моих друзей погибли из-за этих газов».

Среди погибших был санитарный рабочий Патрас Башир. По словам его семьи, он продолжал работать, несмотря на болезнь, поскольку содержал семью.

[Яшва, сын Патраса Башира]:

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«Он работал в этих грязных условиях, чтобы дать нам образование, накормить нас и содержать наш дом».

[Джиа Наз, вдова Патраса Башира]:

«Правительство должно обеспечить наилучшие возможные условия, чтобы таких ситуаций не возникало».

По словам юриста, на такую работу часто идут представители религиозных меньшинств, в том числе христиане и индуисты. Она добивается, чтобы очистку канализации начали выполнять с помощью техники.

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