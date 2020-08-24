Антикоронавирусный рейд в ночном клубе Перу привёл к гибели 13 человек

Видеокадры из Перу запечатлели трагические последствия полицейского рейда в ночном клубе Лимы, который работал вопреки карантинным..

Видеокадры из Перу запечатлели трагические последствия полицейского рейда в ночном клубе Лимы, который работал вопреки карантинным ограничениям. 120 молодых людей попытались выбежать наружу, но многие оказались в ловушке между входной дверью и лестницей.

В суматохе были раздавлены или задохнулись 12 женщин и один мужчина в возрасте от 20 до 30 лет. Пострадали шесть человек, в том числе – трое полицейских. 23 человека были задержаны, у 15 из них выявили COVID-19. Под стражу взяты и владельцы ночного клуба – это супружеская пара.

Президент Перу заявил, что такие мероприятия угрожают здоровью людей, и пообещал, что виновники будут наказаны.

[Мартин Вискарра, президент Перу]:«Мне грустно. Я сожалею о гибели людей и сочувствую их родственникам. Но организаторы такого мероприятия вызывают у меня гнев и негодование».

Между тем представители МВД сообщили, что в ходе рейда полиция не применяла оружие и слезоточивый газ. Однако очевидцы говорят, что газ распыляли.

[сестра погибшей]:«Я была там и смогла спастись, иначе погибла бы, задохнулась бы, как моя сестра. Полицейские применили слезоточивый газ, они бросили (гранату) в толпу. Там были женщины, они испугались, все начали задыхаться и не могли выбраться».

Полиция приехала в клуб с проверкой после жалобы соседей. В рейде участвовали 60 правоохранителей. У всех позже взяли тест на коронавирус.

Власти Перу закрыли ночные клубы и кафе в марте, в середине августа запретили собираться семьями. Также в стране по воскресеньям действует комендантский час.

В Перу выявлено более 585 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли свыше 27 тысяч человек. Последние несколько дней медики регистрируют по 9000 заражённых за сутки.

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