В Чемпионате мира по танго победили пары из Аргентины и Колумбии

Жюри чемпионата мира по аргентинскому танго объявило победителей. Впервые за 18-летнюю историю состязания прошли онлайн. Лучших танцоров выбирали с помощью голосования в соцсетях.

В категории «салонное танго» победила пара из Аргентины.

[Луиз Хункейра Малуселли, танцовщица]:«Мы пытаемся наслаждаться этим, танцуя в своей гостиной. Это время уникально для любого танцора». [Маркос Эстабан Робертс, танцор]:«Мы впервые участвуем в виртуальном соревновании и пытаемся приспособиться к сегодняшней ситуации в мире. Надеюсь, (онлайн-соревнования) прошли в первый и последний раз, потому что танго – это люди, это зрители».

Победителями в категории «сценическое танго» стали колумбийцы.

[Диана Франко Дуранго, танцовщица]:«Всё изменилось. Нам очень не хватает путешествия, обмена опытом и переживания происходящего во время фестиваля. Но, думаю, нужно искать новое и жить настоящим, поэтому мы решили участвовать». [Валентин Ариас Дельгадо, танцор]:«Мы также хотели участвовать, чтобы испытать что-то новое и помочь людям хотя бы на несколько минут отвлечься от мыслей о кризисе, который коснулся всех и особенно нас, артистов».

Чемпионат обычно проводят в рамках фестиваля танго в Буэнос-Айресе. В этом году все мероприятия прошли в онлайн-режиме, в том числе – мастер-классы и специальные выступления, посвящённые аргентинскому танго.

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