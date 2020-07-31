Забеги, экскурсии и свадьбы: аэропорт в Праге креативно побеждает кризис

В пражском аэропорту по-прежнему немного пассажиров. Однако его руководство находит креативные способы выйти из кризиса. Так..

В пражском аэропорту по-прежнему немного пассажиров. Однако его руководство находит креативные способы выйти из кризиса. Так прямо на аэродроме прошёл массовый забег с участием спортсменов, любителей и даже семей с детьми. За участие в забеге каждый заплатил от четырёх до 20 долларов.

Появились и другие услуги.

[Доминика Гейтманкова, пресс-секретарь аэропорта]:

«Поскольку авиарейсов мало, мы можем позволить людям посещать места, которые обычно недоступны. Например, в аэропорту можно отмечать дни рождения, ночевать в терминале или проводить свадьбы».

Кроме того, здесь теперь проходят экскурсии. Можно узнать подробную историю аэропорта, и вблизи посмотреть на лайнеры.

13 лет назад Пражский международный аэропорт получил премию World Airport Awards как лучшая воздушная гавань Центральной и Восточной Европы. В прошлом году он обслужил почти 18 миллионов пассажиров.

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