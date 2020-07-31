Забеги, экскурсии и свадьбы: аэропорт в Праге креативно побеждает кризис
В пражском аэропорту по-прежнему немного пассажиров. Однако его руководство находит креативные способы выйти из кризиса. Так..
Дата загрузки: 2020-07-31
Появились и другие услуги.
[Доминика Гейтманкова, пресс-секретарь аэропорта]:
«Поскольку авиарейсов мало, мы можем позволить людям посещать места, которые обычно недоступны. Например, в аэропорту можно отмечать дни рождения, ночевать в терминале или проводить свадьбы».
Кроме того, здесь теперь проходят экскурсии. Можно узнать подробную историю аэропорта, и вблизи посмотреть на лайнеры.
13 лет назад Пражский международный аэропорт получил премию World Airport Awards как лучшая воздушная гавань Центральной и Восточной Европы. В прошлом году он обслужил почти 18 миллионов пассажиров.
Короткая ссылка на эту страницу: