Праздник драконьих лодок прошёл на Тайване, несмотря на пандемию
В Тайбэе на реке Цзилун соревнуются лодки-драконы. В условиях пандемии праздник не такой масштабный, как обычно...
Дата загрузки: 2020-06-26
[Ли Чжансинь, гребец]:
«В начале пандемии нам пришлось сохранять социальную дистанцию, и мы беспокоились, что не сможем тренироваться и даже выступить на соревнованиях. Во время тренировок мы надевали маски. Нам пришлось много трудиться, чтобы подготовиться к гонкам».
Зрителей пришло тоже немного. Всем гостям измеряют температуру.
[зрительница]:
«Праздник лодок-драконов в этом году очень отличается от предыдущих фестивалей. В прошлые годы до коронавируса повсюду были пробки, многие продавцы и сотрудники профсоюзов раздавали бесплатные цзунцзы с рисовой начинкой».
Гонки на лодках-драконах – теперь больше спорт, но раньше были традиционным праздником. Его отмечали в память о китайском поэте Цюй Юане. Он продемонстрировал героический дух патриотизма, бросившись в реку, когда враги захватили столицу царства.
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