На чемпионате мира по хай-дайвингу в Крыму победил француз
Чемпионат мира по хай-дайвингу в Ялте. Тринадцать участников из девяти стран, включая Великобританию, США, Беларусь, Португалию..
Дата загрузки: 2020-09-15
Первое место уже в третий раз занимает Гэри Хант. Раньше он был британцем. Однако по зову сердца сменил паспорт и стал французом. Говорит, что рад не только победе, но и тому, что чемпионат, несмотря на карантинные ограничения, удалось провести.
[Гэри Хант, победитель чемпионата]:
«Мероприятие прошло успешно. Были разные проблемы, включая проблемы с визой. В какой-то момент я уже не верил, что мы сможем всё осуществить. Но вот мы здесь, мы сделали это, и я очень счастлив».
Ранее Хант дважды побеждал на этом же Кубке в 2018 и 19 годах. Тогда соревнования проходили в Симеизе. Кроме того, в прошлом году бывший британец занял первое место в подобном чемпионате Red Bull Cliff Diving.
Второе место занял румынский хай-дайвер Константин Попович.
[Константин Попович, серебряный призёр соревнований]:
«Я вполне доволен. Я знаю, что Гэри – сильный соперник, он действительно очень хорошо нырял, и сейчас я ничего не могу сделать».
Бронза досталась россиянину Никите Федотову.
Стоит отметить, что в прошлые годы в Симеизе соревнование можно было назвать клифф-дайвингом, поскольку спортсмены прыгали со скалы. В этот раз впервые возвели специальную вышку.
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