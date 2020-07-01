Спортсмен пробежал семь ультрамарафонов ради бабушки, заболевшей COVID-19

Семь ультрамарафонов за семь дней пробежал ради бабушки американский спортсмен Кори Каппеллони. В июне 98-летняя Рут..

Семь ультрамарафонов за семь дней пробежал ради бабушки американский спортсмен Кори Каппеллони. В июне 98-летняя Рут Андрес заболела коронавирусом. Она живёт в доме престарелых в Скрэнтоне в Пенсильвании, а её внук – в Вашингтоне.

[Кори Каппеллони, марафонец]:

«Я звонил бабушке и разговаривал с ней. И потом заметил, что с каждым днём ей всё страшнее. Она боялась, что не увидит нас. Посещения запретили и родным, и друзьям, и бабушка стала немного подавленной».

Кори хотел поднять бабушке настроение, и подруга посоветовала ему пробежать до Скрэнтона. До эпидемии спортсмен готовился к ультрамарафону, который должен был пройти в марте. Забег отменили, но Кори по-прежнему оставался в хорошей форме.

[Кори Каппеллони, марафонец]:

«Вы знаете, что это 350 километров, это большое расстояние. Самое большее что я пробегал – это 250 километров во время ультрамарафона в Сахаре».

Шестидневный Марафон де Сабль в Марокко был самым изнурительным для Кори, но забег до Скрэнтона стал ещё труднее. На шестой день спортсмен совсем упал духом и, казалось, обессилел. Но тут пришла хорошая новость – бабушка выздоровела. У бегуна открылось второе дыхание.

[Кори Каппеллони, марафонец]:

«Есть люди, которые проложили для нас путь. Всё что у нас есть, появилось благодаря им. Они шли на жертвы, а сейчас стали ранимыми, одинокими и напуганными. Поэтому для меня это – способ вернуть долг людям, которые помогли нам».

Кори благополучно финишировал у дома престарелых. Лично увидеться с бабушкой пока нельзя, но спортсмен надеется обнять её в ближайшее время.

В ходе забега Кори собрал 24 тысячи долларов. Они пойдут на покупку смартфонов и планшетов для пожилых людей, которые из-за эпидемии изолированы от своих близких.

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