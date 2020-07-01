Авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолётов Boeing и будет требовать компенсации от американского авиастроителя...

Авиакомпания Norwegian Air отменила заказ на 97 самолётов Boeing и будет требовать компенсации от американского авиастроителя. Она хочет получить возмещение за приостановку полетов 737 MAX и проблемы с двигателями у Boeing 787.

Будут отменены заказы на 92 самолёта 737 MAX и на пять Dreamliner. Также аннулированы будут контракты на сервисное обслуживание GoldCare, которые распространялись на эти два типа самолётов.

Европейский бюджетный перевозчик стал первым, кто предложил недорогие трансатлантические перелёты. С наступлением пандемии коронавируса он с трудом удерживается на плаву.

Самолётам 737 MAX запретили полёты в марте прошлого года. Это произошло после двух крушений лайнеров этого типа, в результате которых погибло 346 человек. В то время во флоте Norwegian Air, который состоял из 163 самолётов, было 18 самолётов 737 MAX.

Изначально Norwegian Air была небольшой скандинавской авиакомпанией. Однако вышла на мировую сцену после того, как в 2012 году заказала сразу 372 самолёта. 222 – у американской компании Boeing и 150 – у европейской Airbus.

Тем временем, Boeing в понедельник начал сертификационные полёты, чтобы протестировать исправленные воздушные суда 737 MAX. В них участвует Федеральное агентство гражданской авиации.

Если испытания пройдут успешно, то самолётам этой модели разрешат вернуться к полётам. Произойдёт это не ранее сентября. При этом компания надеется сразу начать поставки этих лайнеров. Во время проверок она продолжала выпускать 737 MAX, и сейчас в её ангарах скопилось 450 таких самолётов.

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