Зачем спортсменка бежала 30 км с щенком на руках

Хемджира Клонгсанун участвовала в марафонском забеге Chombueng marathon в Таиланде. Когда до финиша оставалось ещё 30 км, она заметила на обочине дороги щенка.

Поблизости не было ни жилья, ни людей. Все участники соревнования пробегали мимо. Хемджира понимала, что малыш не выживет, если останется под палящим солнцем.

Девушка остановилась, взяла щенка на руки и продолжила участие в соревнованиях.