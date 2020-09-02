С музыкой и без COVID-19: как француженка отметила 104-й день рождения в доме престарелых

Торт со свечами, живая музыка и сердечные поздравления. Так отмечает 104-й день рождения Мари-Жозеф в доме..

[сотрудница дома престарелых]:

«Вы боитесь вируса?» [Мари-Жозеф Марле, долгожительница]:

«Нет».

Торт со свечами, живая музыка и сердечные поздравления. Так отмечает 104-й день рождения Мари-Жозеф в доме престарелых во французском городке Кань-сюр-Мер. Её праздник не омрачён печальными мыслями, поскольку коронавирус обошёл это место стороной.

В начале пандемии дом престарелых запретил посещения на два месяца. А родные долгожительницы проявили ещё большую осторожность.

[дочь долгожительницы]:

«Мы волновались и постоянно писали ей. Мы знали, что здесь приняты все меры и никто не заразился. Для нас это было большим облегчением. И мы продолжали писать ей даже когда посещения разрешили. Не хотели подвергать её риску».

Во Франции снова растёт количество новых случаев COVID-19. Но этот дом престарелых продолжает жить обычной жизнью и не отказывается от праздничных мероприятий. Сотрудники по несколько раз в день измеряют себе температуру и раз в две недели проходят тест на коронавирус. Кроме того, в доме престарелых большой запас масок и перчаток.

Короткая ссылка на эту страницу: