С музыкой и без COVID-19: как француженка отметила 104-й день рождения в доме престарелых
Торт со свечами, живая музыка и сердечные поздравления. Так отмечает 104-й день рождения Мари-Жозеф в доме..
Дата загрузки: 2020-09-02
[сотрудница дома престарелых]:
«Вы боитесь вируса?»
[Мари-Жозеф Марле, долгожительница]:
«Нет».
В начале пандемии дом престарелых запретил посещения на два месяца. А родные долгожительницы проявили ещё большую осторожность.
[дочь долгожительницы]:
«Мы волновались и постоянно писали ей. Мы знали, что здесь приняты все меры и никто не заразился. Для нас это было большим облегчением. И мы продолжали писать ей даже когда посещения разрешили. Не хотели подвергать её риску».
Во Франции снова растёт количество новых случаев COVID-19. Но этот дом престарелых продолжает жить обычной жизнью и не отказывается от праздничных мероприятий. Сотрудники по несколько раз в день измеряют себе температуру и раз в две недели проходят тест на коронавирус. Кроме того, в доме престарелых большой запас масок и перчаток.
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