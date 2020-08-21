В Перу коронавирус выявили у 23 тысяч детей и подростков

В Перу за последние две недели коронавирус выявили у 100 тысяч человек. Это стало антирекордом для..

В Перу за последние две недели коронавирус выявили у 100 тысяч человек. Это стало антирекордом для южноамериканской страны, где эпидемия вспыхнула в марте. Власти запретили семьям собираться, чтобы избежать инфицирования от детей.

Несовершеннолетние в Перу стали чаще заражаться COVID-19. При этом многие болеют бессимптомно и могут невольно распространять вирус среди взрослых.

[Мартин Вискарра, президент Перу]:

«Мы очень обеспокоены тем, что за последние недели показатель инфицирования детей и подростков увеличился на 75%. Это обращает на себя внимание. Мы не хотим запирать детей дома, но вынуждены ограничить время их прогулок тридцатью минутами».

Также власти запретили отходить с детьми от дома дальше 500 метров.

Не все перуанцы согласны с такими мерами.

[Марко Прадо, житель Лимы]:

«Вы видите, как дети гуляют здесь, в парке, и они довольны. После прогулки дети возвращаются домой в хорошем настроении. Они не страдают от скучного однообразия. Часто детям не разрешают смотреть телевизор, а играть им не с кем».

Между тем в Перу в результате заражения коронавирусом умерли 108 детей и подростков. У всех скончавшихся уже были тяжёлые заболевания, такие как рак.

[Франклин Мендоса, педиатр]:

«Сейчас мы находимся на другой стадии, когда дети с тяжёлыми болезнями могут умереть, и мы наблюдаем это во всём мире. В нашей стране заразились 23 тысячи несовершеннолетних».

Медики считают, что число инфицированных детей будет увеличиваться. При этом несовершеннолетние легче переносят болезнь, и осложнения у них бывают редко.

В Перу с начала пандемии коронавирусом заразились 558 тысяч человек. По этому показателю страна стоит на втором месте в Южной Америке и на шестом в мире. Умерли в Перу почти 27 тысяч пациентов.

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