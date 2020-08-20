«Выжил чудом»: пациент с COVID-19 пролежал в больницах четыре месяца

Молодой житель Лос-Анджелеса Франсиско переболел коронавирусом, едва не умерев от осложнений. Он уверен, что выжил только..

Молодой житель Лос-Анджелеса Франсиско переболел коронавирусом, едва не умерев от осложнений. Он уверен, что выжил только благодаря чуду.

В апреле у Франсиско поднялась температура и заболела голова. Он пошёл к врачу и сдал тест на COVID-19. Результат был положительным. При этом мужчина не понимает, как заразился. Он не выходил из дома, чтобы обезопасить семью. У его мамы рак, а у сестры волчанка.

[Франсиско Гарсия, житель Лос-Анджелеса]:

«Дня через два я вдруг стал задыхаться и запаниковал. Сестра вызвала скорую помощь. Врачи приехали и забрали меня в больницу».

Дальше Франсиско помнит только, как очнулся в одной больнице, а потом в другой. Его подключили к аппарату ИВЛ.

[Лорена, сестра переболевшего коронавирусом]:

«Нам было очень трудно, но мы не теряли надежды. Во второй больнице, в Винсенте, моему отцу сказали, что Франсиско жив только благодаря лекарствам. Врачи предложили на выбор прекратить лечение и позволить ему умереть либо продолжить давать лекарства и посмотреть, что будет дальше».

Отец выбрал второй вариант, а через несколько дней у Франсиско случился инсульт. Мужчину отправили в медицинский центр при университете Лома Линда. Там ввели в искусственную кому. У пациента также было кровоизлияние в желудочно-кишечном тракте и образовались тромбы в ногах.

Франсиско провёл в больницах почти четыре месяца и в итоге пошёл на поправку. В начале августа его выписали. Сейчас он восстанавливается дома.

[Франсиско Гарсия, житель Лос-Анджелеса]:

«Все говорили, что это чудо. Я многое пережил и прошёл через все эти беды. И удивительно то, что, пережив всё это, я стал сильнее духом. И я очень счастлив, что столько много медиков мне помогали. Они помогли мне выжить».

Сейчас Франсиско мечтает скорее восстановить прежнюю форму. До болезни мужчина играл в баскетбол, катался на велосипеде и ходил с друзьями в походы. Он также хочет, как и раньше, заботиться о маме и сестре.

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