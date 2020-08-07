В Мексике медработники заражаются COVID-19 чаще, чем в остальном мире

Врач Хосе Гарсия работает в государственной травматологической больнице в Мехико. Когда в конце марта эпидемия коронавируса..

Врач Хосе Гарсия работает в государственной травматологической больнице в Мехико. Когда в конце марта эпидемия коронавируса в стране начала набирать силу, он попросил руководство обеспечить персонал масками, перчатками и дезинфицирующими средствами, но получил отказ.

Тогда начальство считало, что средства индивидуальной защиты нужны только тем, кто непосредственно лечит пациентов с COVID-19. Подобная ситуация сложилась и в других мексиканских больницах.

Теперь в стране 19% случаев заражения коронавирусом приходится на медработников. При этом среднемировой показатель в три раза ниже. Согласно статистике, риск смерти медиков здесь в четыре раза выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Бразилии.

Гарсия купил маску и перчатки сам, но всё равно заразился от пациента, а потом заразил жену и ребёнка.

[Хосе Гарсия, врач]:

«В больнице не было инструкции. Мы не получали никаких указаний ни от руководства больницы, ни от правительства о том, какие меры необходимо предпринять. Мы сами разработали некоторые правила и стали ходить в масках».

Гарсия теперь в числе 73 тысяч медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Он и его родные выздоровели, но почти тысяча других медиков умерли.

[Ана Кристина Санчес, врач]:

«Нам нужны инструкции и обучение, чтобы знать, как действовать в каждом случае. И даже в больницах, где не лечат COVID, нужны зоны изоляции, потому что сейчас каждый может оказаться бессимптомным носителем вируса».

Между тем представители Минздрава Мексики заявили, что стараются обеспечить медиков средствами защиты, а в их изначальной нехватке виновны прежние чиновники.

[Уго Лопес-Гател, сотрудник Министерства здравоохранения Мексики]:

«Болезнь распространяется с 28 февраля, но в первой половине марта произошла сильная вспышка. В то время в некоторых больницах были очки, высокоэффективные маски для лица, защитные экраны и другие средства, но в некоторых больницах их не хватало. Но даже там, где они были, их не использовали оптимальным образом».

В Мексике подтверждено более 460 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 50 тысяч человек.

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