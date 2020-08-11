На Кубе регистрируют рекордное суточное число заболевших COVID-19

На Кубе рекордными темпами растёт число случаев заражения COVID-19. Так, в понедельник суточный прирост заболевших составил..

[Хосе Анхель Портал, министр здравоохранения Кубы]:

«Мы наблюдаем новую эпидемиологическую вспышку, которая ставит под угрозу всё население».

На Кубе рекордными темпами растёт число случаев заражения COVID-19. Так, в понедельник суточный прирост заболевших составил 93 человека. Это самый большой показатель с начала пандемии. Днём ранее выявили 65 новых заболевших.

Большинство новых случаев регистрируют в Гаване. Там с начала недели повторно ввели некоторые ограничительные меры. Рестораны, бары и бассейны снова не работают, входы на пляжи закрыты, а общественный транспорт не ходит.

Также столицу и соседнюю провинцию Артемиса закрыли для остальной страны.

[Хуан Эстевес, медик]:

«Мы пытаемся остановить распространение эпидемии и сократить число случаев. Медики измеряют температуру и спрашивают людей о самочувствии».

Жителей Гаваны призывают по возможности оставаться дома.

[Флорентино Батиста, житель Гаваны]:

«Мне пришлось пойти в поликлинику, чтобы сделать экспресс-тест и принести документ, который подтверждает, что результат теста – отрицательный». [Мерседес Вальдес, жительница Гаваны]:

«Вместо того чтобы снижаться, число заболевших растёт. Но мы ведём себя дисциплинированно».

В целом в стране выявили чуть более 3000 заболевших. Умерло от болезни 88 человек. Но некоторые эксперты считают, что эти цифры могут быть сильно занижены.

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