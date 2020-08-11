На Кубе регистрируют рекордное суточное число заболевших COVID-19
На Кубе рекордными темпами растёт число случаев заражения COVID-19. Так, в понедельник суточный прирост заболевших составил..
Дата загрузки: 2020-08-11
[Хосе Анхель Портал, министр здравоохранения Кубы]:
«Мы наблюдаем новую эпидемиологическую вспышку, которая ставит под угрозу всё население».
Большинство новых случаев регистрируют в Гаване. Там с начала недели повторно ввели некоторые ограничительные меры. Рестораны, бары и бассейны снова не работают, входы на пляжи закрыты, а общественный транспорт не ходит.
Также столицу и соседнюю провинцию Артемиса закрыли для остальной страны.
[Хуан Эстевес, медик]:
«Мы пытаемся остановить распространение эпидемии и сократить число случаев. Медики измеряют температуру и спрашивают людей о самочувствии».
Жителей Гаваны призывают по возможности оставаться дома.
[Флорентино Батиста, житель Гаваны]:
«Мне пришлось пойти в поликлинику, чтобы сделать экспресс-тест и принести документ, который подтверждает, что результат теста – отрицательный».
[Мерседес Вальдес, жительница Гаваны]:
«Вместо того чтобы снижаться, число заболевших растёт. Но мы ведём себя дисциплинированно».
В целом в стране выявили чуть более 3000 заболевших. Умерло от болезни 88 человек. Но некоторые эксперты считают, что эти цифры могут быть сильно занижены.
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