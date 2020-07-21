Во Флориде несколько дней подряд регистрируют более 10 тыс заболевших COVID-19

В американском штате Флорида 20 июля зарегистрировали 10 347 новых случаев коронавируса. До этого шесть дней..

В американском штате Флорида 20 июля зарегистрировали 10 347 новых случаев коронавируса. До этого шесть дней подряд суточное число заболевших не опускалось ниже 10 тысяч. При этом в понедельник также зафиксировали 92 умерших, а общее число жертв COVID-19 в штате превысило 5100 человек.

Губернатор Флориды Рон Десантис, которого критикуют за реакцию на эпидемию, сказал, что в последние недели число больных, поступающих в реанимационные отделения с коронавирусом, постепенно снижалось.

А рестораны и пляжи прибрежных городов, таких как Майами-Бич, по-прежнему полны отдыхающих. Впрочем, улицы всё же не такие многолюдные, как обычно.

Ещё один штат, где наблюдается всплеск числа заболевших – Техас.

Между тем, президент Дональд Трамп намерен выделить дополнительный триллион долларов на помощь экономике США в условиях пандемии. Этот вопрос теперь должны обсудить представители обеих партий в американском Конгрессе.

Во время своего очередного обращения Трамп сказал, что в ближайшее время многие компании из США должны представить вакцины. Он также ещё раз подчеркнул роль Китая в пандемии.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Очень печально видеть смерть. Но все эти смерти Китай мог остановить. Если бы он захотел это сделать, он бы их остановил».

США и некоторые другие западные страны обвиняют Пекин в том, что он слишком поздно сообщил о новом вирусе, а также о его возможности передаваться от человека к человеку. Они также считают, что власти КНР предоставляют Всемирной организации здравоохранения заниженные данные о числе заболевших и умерших внутри Китая.

В мире число заболевших уже приближается к 15 миллионам. Умерших – более 613 тысяч. На первом месте по количеству случаев заражения – США. Там их почти четыре миллиона. Затем следуют Бразилия и Индия. Россия на четвёртом месте – там инфицированных более 777 тысяч.

Короткая ссылка на эту страницу: