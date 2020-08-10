Как львам помогают пережить жару в Лондонском зоопарке

[Эми Маккилоп, смотрительница зоопарка]:

«Мы обернули лошадиную кожу вокруг верёвки и долго замораживали. Теперь кожа просто ледяная. Потом мы её подвесили (в вольере). Львам потребуется много времени, чтобы размотать кожу, поэтому они не смогут съесть её мгновенно. Им будет интересно, и в то же время они будут охлаждаться».

В Лондонском зоопарке помогают пережить жару хищным кошкам. В британской столице уже несколько дней температура превышает 30 градусов. Для львов приготовили замороженное угощение.

Несмотря на сильный зной, львам не угрожают ожоги.

[Эми Маккилоп, смотрительница зоопарка]:

«Они прекрасно защищены от солнца, под шерстью у них тёмная кожа. Шерсть хорошо поглощает тепло и не даёт появиться ожогам. Я только один раз видела, как львам наносили солнцезащитное средство на уши. Нашим львам это не нужно, но у других на ушах бывает мало шерсти».

В зоопарке живут азиатские львы. Ледяное угощение больше всего заинтересовало самок. Их здесь три. Львиц зовут Хайди, Инди и Руби.

Короткая ссылка на эту страницу: