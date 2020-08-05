Кенийский модник помогает беспризорным детям во время пандемии

Кениец Джеймс Мванги считает себя самым модным в Африке и, возможно, во всём мире. Его гардероб..

[Джеймс Майна Мванги, модник]:

«С тех пор как я начал покупать одежду, у меня появились 160 костюмов, 200 пар туфель, 300 шляп и много аксессуаров».

Кениец Джеймс Мванги считает себя самым модным в Африке и, возможно, во всём мире. Его гардероб поражает яркими цветами и тщательно подобранными деталями. А с наступлением пандемии к ним добавились маски, гармонирующие с нарядами.

Благодаря необычным костюмам и их обилию Джеймс прославился на всю столицу. Теперь он хочет использовать свою известность, чтобы помочь беспризорным детям. Во время карантина жить им стало ещё тяжелее. Мужчина уже раздал детям часть одежды.

[Джеймс Майна Мванги, модник]:

«Я прошу всех добрых людей присоединиться ко мне и поддержать беспризорных детей и сирот, поскольку из-за COVID-19 появилось много проблем. В стране мало денег».

Джеймс помнит, как в детстве люди смеялись над ним потому, что у него была только одна рубашка.

[Джеймс Майна Мванги, модник]:

«Тогда я отвечал им, что стану звездой. А они думали, что я сошёл с ума».

Сейчас кениец владеет автобусами-такси в Найроби, известными как матату. А покупкой костюмов модник увлёкся четверть века назад. К ним также приобретает множество аксессуаров – галстуки, часы, носовые платки и чехлы для телефона.

Кто-то невежливо называет его попугаем, а кто-то подражает его манере одеваться. Ну а Джеймс просто уверен в себе.

[Джеймс Майна Мванги, модник]:

«Я лучший».

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