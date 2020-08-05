Кенийский модник помогает беспризорным детям во время пандемии
Кениец Джеймс Мванги считает себя самым модным в Африке и, возможно, во всём мире. Его гардероб..
Дата загрузки: 2020-08-05
[Джеймс Майна Мванги, модник]:
«С тех пор как я начал покупать одежду, у меня появились 160 костюмов, 200 пар туфель, 300 шляп и много аксессуаров».
Благодаря необычным костюмам и их обилию Джеймс прославился на всю столицу. Теперь он хочет использовать свою известность, чтобы помочь беспризорным детям. Во время карантина жить им стало ещё тяжелее. Мужчина уже раздал детям часть одежды.
[Джеймс Майна Мванги, модник]:
«Я прошу всех добрых людей присоединиться ко мне и поддержать беспризорных детей и сирот, поскольку из-за COVID-19 появилось много проблем. В стране мало денег».
Джеймс помнит, как в детстве люди смеялись над ним потому, что у него была только одна рубашка.
[Джеймс Майна Мванги, модник]:
«Тогда я отвечал им, что стану звездой. А они думали, что я сошёл с ума».
Сейчас кениец владеет автобусами-такси в Найроби, известными как матату. А покупкой костюмов модник увлёкся четверть века назад. К ним также приобретает множество аксессуаров – галстуки, часы, носовые платки и чехлы для телефона.
Кто-то невежливо называет его попугаем, а кто-то подражает его манере одеваться. Ну а Джеймс просто уверен в себе.
[Джеймс Майна Мванги, модник]:
«Я лучший».
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