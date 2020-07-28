Наводнение в пригроде Дакки: люди бегут в убежища

Пешком не пройдёшь – только на лодке. Так сейчас выглядит пригород столицы Бангладеш. Посёлок Вакурда находится..

Пешком не пройдёшь – только на лодке. Так сейчас выглядит пригород столицы Бангладеш.

Посёлок Вакурда находится в 15 километрах от Дакки. Много дней проливных дождей вызвали сильное наводнение.

Отсюда все пытаются уехать. Но и это сделать непросто.

[Ловли Бегум, местная жительница]:

«В нашем районе все дома затоплены, поэтому мы уезжаем. Едем в убежище в другом месте». [Мажарул Ислам, лидер общины]:

«Из-за внезапного наводнения люди очень страдают. Они покидают свои затопленные дома и едут в другие места. Наводнение разрушило большинство дорог и затопило даже наш местный рынок».

[Насима Бегум, местная жительница]:«Мы очень страдаем. Мой дом затоплен, поэтому мы с детьми ютимся в другом. Работы нет, зарплаты нет, мы просто беспомощны».

Как сообщают власти, в результате наводнений в Бангладеш страдают сотни тысяч человек. Затоплены тысячи гектаров сельхозугодий.

В целом же муссонные наводнения в Центральной Азии нарушили жизнь более 9 миллионов человек. Такие данные приводит Красный Крест. Сильно страдают также Непал и индийский штат Ассам.

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