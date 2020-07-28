Наводнение в пригроде Дакки: люди бегут в убежища
Пешком не пройдёшь – только на лодке. Так сейчас выглядит пригород столицы Бангладеш. Посёлок Вакурда находится..
Дата загрузки: 2020-07-28
Посёлок Вакурда находится в 15 километрах от Дакки. Много дней проливных дождей вызвали сильное наводнение.
Отсюда все пытаются уехать. Но и это сделать непросто.
[Насима Бегум, местная жительница]:
[Ловли Бегум, местная жительница]:
«В нашем районе все дома затоплены, поэтому мы уезжаем. Едем в убежище в другом месте».
[Мажарул Ислам, лидер общины]:
«Из-за внезапного наводнения люди очень страдают. Они покидают свои затопленные дома и едут в другие места. Наводнение разрушило большинство дорог и затопило даже наш местный рынок».
«Мы очень страдаем. Мой дом затоплен, поэтому мы с детьми ютимся в другом. Работы нет, зарплаты нет, мы просто беспомощны».
Как сообщают власти, в результате наводнений в Бангладеш страдают сотни тысяч человек. Затоплены тысячи гектаров сельхозугодий.
В целом же муссонные наводнения в Центральной Азии нарушили жизнь более 9 миллионов человек. Такие данные приводит Красный Крест. Сильно страдают также Непал и индийский штат Ассам.
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