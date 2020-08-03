Во время наводнения в индийском заповеднике спасли детёныша носорога

Сотрудники общества охраны дикой природы Индии спасли детёныша носорога, который чуть не утонул во время наводнения..

Сотрудники общества охраны дикой природы Индии спасли детёныша носорога, который чуть не утонул во время наводнения в национальном парке Казиранга. Заповедник находится в штате Ассам, где с июня по сентябрь идут сезонные дожди.

Детёныша доставили на лодке к суше, а потом отвезли в реабилитационный центр для животных. Он останется здесь до тех пор, пока будет нуждаться в помощи.

Национальный парк Казиранга – дом для крупнейшей в мире популяции индийских носорогов. Там насчитывается примерно 2500 особей. Общая численность этих животных превышает 3500.

Индийские носороги занесены в Красную Книгу как уязвимый вид. Несколько столетий назад эти животные населяли всю Южную и Юго-Восточную Азию. Теперь встречаются только в Индии, Пакистане, Непале и Бангладеш. Почти все индийские носороги живут в заповедниках под охраной лесничих.

Наводнения в национальном парке Казиранга бывают каждый год. Животным приходится искать убежища на дорогах и в близлежащих деревнях.

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