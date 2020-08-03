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Во время наводнения в индийском заповеднике спасли детёныша носорога

Во время наводнения в индийском заповеднике спасли детёныша носорога

Сотрудники общества охраны дикой природы Индии спасли детёныша носорога, который чуть не утонул во время наводнения..

Дата загрузки: 2020-08-03

Сотрудники общества охраны дикой природы Индии спасли детёныша носорога, который чуть не утонул во время наводнения в национальном парке Казиранга. Заповедник находится в штате Ассам, где с июня по сентябрь идут сезонные дожди.

Детёныша доставили на лодке к суше, а потом отвезли в реабилитационный центр для животных. Он останется здесь до тех пор, пока будет нуждаться в помощи.

Национальный парк Казиранга – дом для крупнейшей в мире популяции индийских носорогов. Там насчитывается примерно 2500 особей. Общая численность этих животных превышает 3500.

Индийские носороги занесены в Красную Книгу как уязвимый вид. Несколько столетий назад эти животные населяли всю Южную и Юго-Восточную Азию. Теперь встречаются только в Индии, Пакистане, Непале и Бангладеш. Почти все индийские носороги живут в заповедниках под охраной лесничих.

Наводнения в национальном парке Казиранга бывают каждый год. Животным приходится искать убежища на дорогах и в близлежащих деревнях.
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