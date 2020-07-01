Древнее растение поможет современным лучше переносить плохую погоду

Учёные в Вене надеются, что древнее растение поможет выживать современным. Они исследуют геном смолёвки узколистой, выращенной..

[Маргит Лаймер, биотехнолог]:

«Семена пережили это время, потому что сложились некоторые благоприятные условия. Они, видимо, были сухими и лежали достаточно глубоко в земле».

Учёные в Вене надеются, что древнее растение поможет выживать современным. Они исследуют геном смолёвки узколистой, выращенной из семян возрастом 32 тысячи лет. Их нашли в Магаданской области на глубине 38 метров под слоем вечной мерзлоты.

Восемь лет назад российские учёные регенерировали растения из плацентарной ткани семян. Они прорастили три семечка. Когда появились корешки, их вынесли на свет. После этого выросли стебли и листья. Потом растения пересадили в горшочки, отнесли в оранжерею и стали дожидаться цветов.

Все полученные семена оказались всхожими на сто процентов. При этом современная смолёвка даёт семена со всхожестью не выше 90%.

Австрийские исследователи изучают последовательность нуклеотидов в ДНК древнего растения.

[Маргит Лаймер, биотехнолог]:

«Мы надеемся найти отличия в генах, которые позволяют растениям адаптироваться к сильным засухе, холоду или жаре. Новые знания можно использовать для того, чтобы усовершенствовать современные растения».

Учёные надеются, что результаты исследования помогут сделать сельскохозяйственные культуры устойчивыми к экстремальным погодным условиям.

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