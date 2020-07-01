Древнее растение поможет современным лучше переносить плохую погоду
Учёные в Вене надеются, что древнее растение поможет выживать современным. Они исследуют геном смолёвки узколистой, выращенной..
Дата загрузки: 2020-07-01
[Маргит Лаймер, биотехнолог]:
«Семена пережили это время, потому что сложились некоторые благоприятные условия. Они, видимо, были сухими и лежали достаточно глубоко в земле».
Восемь лет назад российские учёные регенерировали растения из плацентарной ткани семян. Они прорастили три семечка. Когда появились корешки, их вынесли на свет. После этого выросли стебли и листья. Потом растения пересадили в горшочки, отнесли в оранжерею и стали дожидаться цветов.
Все полученные семена оказались всхожими на сто процентов. При этом современная смолёвка даёт семена со всхожестью не выше 90%.
Австрийские исследователи изучают последовательность нуклеотидов в ДНК древнего растения.
[Маргит Лаймер, биотехнолог]:
«Мы надеемся найти отличия в генах, которые позволяют растениям адаптироваться к сильным засухе, холоду или жаре. Новые знания можно использовать для того, чтобы усовершенствовать современные растения».
Учёные надеются, что результаты исследования помогут сделать сельскохозяйственные культуры устойчивыми к экстремальным погодным условиям.
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