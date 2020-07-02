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Как семена возрастом 32 тысячи лет помогут современным растениям

Как семена возрастом 32 тысячи лет помогут современным растениям

Австрийские учёные исследуют растение смолёвка узколистая, выращенное из семян возрастом 32 тысячи лет. Эти семена были..

Дата загрузки: 2020-07-02

Австрийские учёные исследуют растение смолёвка узколистая, выращенное из семян возрастом 32 тысячи лет. Эти семена были найдены в вечной мерзлоте. Специалисты надеются выяснить, какие гены древнего растения помогли ему пережить неблагоприятные условия.
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