Как семена возрастом 32 тысячи лет помогут современным растениям Австрийские учёные исследуют растение смолёвка узколистая, выращенное из семян возрастом 32 тысячи лет. Эти семена были.. Дата загрузки: 2020-07-02

Австрийские учёные исследуют растение смолёвка узколистая, выращенное из семян возрастом 32 тысячи лет. Эти семена были найдены в вечной мерзлоте. Специалисты надеются выяснить, какие гены древнего растения помогли ему пережить неблагоприятные условия.

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