Тактильный пояс позволяет чувствовать себя, как на живом концерте
Этот тактильный пояс позволяет пользователю почувствовать себя так, словно он находится на живом концерте или в..
Дата загрузки: 2020-07-02
[Карстен Клиппштайн, сотрудник компании Feelbelt]:
«Когда вы находитесь на каком-то живом мероприятии, звук выходит из больших динамиков, и звуковые волны доходят до тела. Но дома надеваешь наушники, и эффекта от звуковой волны нет. Весь звук идёт прямо в уши».
Другие компании также выпускают подобные устройства, но большинство из них передают вибрацию только от низкочастотных звуков. Тактильный пояс немецкого стартапа позволяет почувствовать и высокие частоты. Кроме того, он передаёт частотные спектры в разных направлениях.
[Карстен Клиппштайн, сотрудник компании Feelbelt]:
«Вы чувствуете это как вибрации на теле. Это означает, что вы ощущаете все звуки во время фильма, музыкального исполнения или игры».
Пояс оснащён десятью импульсными генераторами. Он подключается к смартфону через Bluetooth, а проводные наушники нужно подключать непосредственно к поясу. Заряженный ремень работает шесть часов. Управлять им можно с помощью специального приложения, которое подходит для iOS и Android.
Эксперты считают, что пандемия открыла новую нишу для высокотехнологичных устройств. А такой тактильный пояс может временно заменить любителям музыки живые концерты.
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