Тактильный пояс позволяет чувствовать себя, как на живом концерте

Этот тактильный пояс позволяет пользователю почувствовать себя так, словно он находится на живом концерте или в..

[Карстен Клиппштайн, сотрудник компании Feelbelt]:

«Когда вы находитесь на каком-то живом мероприятии, звук выходит из больших динамиков, и звуковые волны доходят до тела. Но дома надеваешь наушники, и эффекта от звуковой волны нет. Весь звук идёт прямо в уши».

Этот тактильный пояс позволяет пользователю почувствовать себя так, словно он находится на живом концерте или в кинотеатре. Гаджет передаёт на тело колебания звуковых волн в диапазоне от одного до 20 000 Гц. Разработал его немецкий стартап из Потсдама.

Другие компании также выпускают подобные устройства, но большинство из них передают вибрацию только от низкочастотных звуков. Тактильный пояс немецкого стартапа позволяет почувствовать и высокие частоты. Кроме того, он передаёт частотные спектры в разных направлениях.

[Карстен Клиппштайн, сотрудник компании Feelbelt]:

«Вы чувствуете это как вибрации на теле. Это означает, что вы ощущаете все звуки во время фильма, музыкального исполнения или игры».

Пояс оснащён десятью импульсными генераторами. Он подключается к смартфону через Bluetooth, а проводные наушники нужно подключать непосредственно к поясу. Заряженный ремень работает шесть часов. Управлять им можно с помощью специального приложения, которое подходит для iOS и Android.

Эксперты считают, что пандемия открыла новую нишу для высокотехнологичных устройств. А такой тактильный пояс может временно заменить любителям музыки живые концерты.

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