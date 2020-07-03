Учёные пытаются выяснить причину массовой гибели слонов в Ботсване
В Ботсване – стране на юге Африки – найдены мёртвыми сотни слонов. Правительство сообщает о 275,..
Дата загрузки: 2020-07-03
Их обнаружили в дельте Окаванго, и причина смерти животных пока неизвестна. Возможно, это отравление. Некоторые учёные не исключают даже коронавирус.
Все слоны погибли за последние несколько недель. Находить туши начали в начале мая. Это животные разных возрастов. Браконьерство исключают, поскольку внешних повреждений на телах нет, бивни на месте.
Специалисты уже называют эти смерти «одним из крупнейших бедствий для популяции слонов в этом веке». Она и так уменьшается из-за браконьерства.
В Ботсване обитает треть всех африканских слонов, и благодаря кампаниям по восстановлению в конце 90-х годов их численность с 80 тысяч возросла до 130 тысяч. При этом некоторые африканские фермеры продолжают считать слонов вредителями, которые уничтожают урожай.
Образцы тканей погибших животных отправили на исследования сразу в три страны – Зимбабве, ЮАР и Канаду.
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