Учёные пытаются выяснить причину массовой гибели слонов в Ботсване

В Ботсване – стране на юге Африки – найдены мёртвыми сотни слонов. Правительство сообщает о 275,..

В Ботсване – стране на юге Африки – найдены мёртвыми сотни слонов. Правительство сообщает о 275, а национальный парк – более чем о 400 слоновьих трупах.

Их обнаружили в дельте Окаванго, и причина смерти животных пока неизвестна. Возможно, это отравление. Некоторые учёные не исключают даже коронавирус.

Все слоны погибли за последние несколько недель. Находить туши начали в начале мая. Это животные разных возрастов. Браконьерство исключают, поскольку внешних повреждений на телах нет, бивни на месте.

Специалисты уже называют эти смерти «одним из крупнейших бедствий для популяции слонов в этом веке». Она и так уменьшается из-за браконьерства.

В Ботсване обитает треть всех африканских слонов, и благодаря кампаниям по восстановлению в конце 90-х годов их численность с 80 тысяч возросла до 130 тысяч. При этом некоторые африканские фермеры продолжают считать слонов вредителями, которые уничтожают урожай.

Образцы тканей погибших животных отправили на исследования сразу в три страны – Зимбабве, ЮАР и Канаду.

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