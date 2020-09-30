В Зимбабве назвали причину гибели десятков слонов

[Фултон Мангванья, глава Управления заповедниками]:

«Заболевание опознали, и мы принимаем меры. Но числа – не то, о чём стоит беспокоиться, потому что эта болезнь распространяется не во всей стране. Если говорить о районах, где есть слоны, то это только Национальный парк Хванге».

Власти Зимбабве назвали наиболее вероятную причину недавней гибели 34 слонов. Это бактериальное заболевание, известное как геморрагическая септицемия.

Слоны в этом национальном парке начали погибать в конце августа. Их находили лежащими на животе. Это говорит о том, что смерть, скорее всего, была мгновенной. Вскрытие показало, что у животных были воспалены печень и другие органы. Образцы отправили на анализы в ЮАР и Великобританию.

Ранее, начиная с весны, сотни слонов были найдены мёртвыми в соседней Ботсване. Там причиной их гибели назвали токсины в воде, которые производит другой тип бактерий.

В целом популяции серых исполинов в Ботсване и Зимбабве процветают. Сейчас их там столько, сколько ещё не было в истории. На эти две страны приходится примерно половина из 400 тысяч слонов Африки. В то же время в других государствах континента, особенно в лесных районах, популяции слонов сильно истощены.

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