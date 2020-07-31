Названа причина массовой гибели слонов в Ботсване

Специалисты назвали вероятную причину массовой гибели слонов в Ботсване. Это могут быть природные токсины, возможно –..

Специалисты назвали вероятную причину массовой гибели слонов в Ботсване. Это могут быть природные токсины, возможно – в источниках воды. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны, основываясь на данных из нескольких лабораторий.

При этом исключили версию того, что слоны могли умереть от инфекции, вызванной микроорганизмами. Версию о браконьерстве также исключили ещё в самом начале – у всех животных бивни были на месте.

Исследования продолжаются.

[Ммади Реубен, гл. ветеринар Департамента нацпарков Ботсваны]:

«Из 356 сообщений о тушах подтвердились 275. Команда собрала образцы тканей свежих туш, а также образцы из окружающей среды. Их отправили в разные лаборатории для анализа. Сейчас команда продолжает наблюдать за ситуацией, срезает с туш бивни и убирает останки в тех местах, где они близко к деревням».

Мёртвых слонов в Ботсване начали находить ещё в апреле. Большинство туш обнаружили у источников воды в северной части дельты Окаванго. Это территория заповедника, который очень хорошо охраняют.

При этом в соседней Намибии аномальной гибели слонов не наблюдается.

В целом популяция слонов в Африке уменьшается из-за браконьерства. Но в Ботсване, где живёт треть серых исполинов, обстановка лучше. Здесь их хорошо охраняют, и популяция увеличилась до 130 тысяч особей. Однако теперь ей угрожает мистический мор.

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