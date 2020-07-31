Названа причина массовой гибели слонов в Ботсване
Специалисты назвали вероятную причину массовой гибели слонов в Ботсване. Это могут быть природные токсины, возможно –..
Дата загрузки: 2020-07-31
При этом исключили версию того, что слоны могли умереть от инфекции, вызванной микроорганизмами. Версию о браконьерстве также исключили ещё в самом начале – у всех животных бивни были на месте.
Исследования продолжаются.
[Ммади Реубен, гл. ветеринар Департамента нацпарков Ботсваны]:
«Из 356 сообщений о тушах подтвердились 275. Команда собрала образцы тканей свежих туш, а также образцы из окружающей среды. Их отправили в разные лаборатории для анализа. Сейчас команда продолжает наблюдать за ситуацией, срезает с туш бивни и убирает останки в тех местах, где они близко к деревням».
Мёртвых слонов в Ботсване начали находить ещё в апреле. Большинство туш обнаружили у источников воды в северной части дельты Окаванго. Это территория заповедника, который очень хорошо охраняют.
При этом в соседней Намибии аномальной гибели слонов не наблюдается.
В целом популяция слонов в Африке уменьшается из-за браконьерства. Но в Ботсване, где живёт треть серых исполинов, обстановка лучше. Здесь их хорошо охраняют, и популяция увеличилась до 130 тысяч особей. Однако теперь ей угрожает мистический мор.
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