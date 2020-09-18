На юге Индии нашли десятки мёртвых павлинов

На юге Индии обнаружили десятки мёртвых павлинов. Туши нашли на фермерском поле близ города Ковилпатти в..

На юге Индии обнаружили десятки мёртвых павлинов. Туши нашли на фермерском поле близ города Ковилпатти в штате Тамил-Наду.

[Канимоджи, ветеринар]:

«Лесничие сообщили нам, что в этом районе нашли 28 мёртвых павлинов. Мы тут же приехали и забрали их, потом провели вскрытие. В кишечнике у них были непереваренные кукуруза и зерно».

По словам ветеринаров, точную причину смерти ещё предстоит выяснить, однако есть подозрения, что птицы погибли, наевшись зерна, смешанного с пестицидами.

Павлин, по-латински Pavo Cristaus – национальная птица Индии: её здесь считают символом счастья и благополучия и почитают как священную.

Павлины – близкие родственники кур, однако живут в пять раз дольше – около 20 лет. Их держат во дворах не только ради красоты: эти птицы – отличные охотники на кобр.

В Индии павлин находится под защитой закона с 1972 года – убивать их запрещено. Однако ежегодно сотни павлинов всё-таки убивают – ради мяса и перьев. Некоторые гибнут от рук фермеров, которые видят в этих птицах вредителей.

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