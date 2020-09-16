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Обезьяны помогли леопарду избежать смерти

Обезьяны помогли леопарду избежать смерти

Стая обезьян верещала и прыгала вокруг колодца глубиной более семи метров в индийской провинции Раджастхан. Посетители храма, который находился неподалёку, подошли ближе, чтобы посмотреть, что случилось.

Заглянув в колодец, люди увидели светящиеся глаза леопарда. Он изо всех сил старался держаться наплаву, но силы были на исходе.

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники лесной службы. С помощью верёвки они опустили в колодец лестницу.

После нескольких попыток леопард ухватился за лестницу и выбрался наружу. Под аплодисменты и крики людей хищник скрылся в джунглях.

По мнению сотрудников лесной службы, леопард упал в колодец ночью, преследуя добычу.

 

 

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