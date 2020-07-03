Британские педиатры призывают как можно скорее открыть школы

На территории этой британской школы можно услышать только звук шелестящей травы. Детей здесь не было уже..

На территории этой британской школы можно услышать только звук шелестящей травы. Детей здесь не было уже несколько месяцев. Двери большинства образовательных учреждений страны закрыты. Уроки посещают только дети тех, кто занимает ключевые должности.

Сотрудники Королевского общества педиатров предупреждают, что карантин может оказать длительное негативное влияние на психическое и физическое здоровье детей. Особенно из бедных семей. Они ощущают двойной удар от пандемии. У таких детей меньше возможностей выходить в интернет и посещать онлайн-уроки. Они также реже могут поддерживать связь с друзьями.

Маленькая Шарлотта до сих пор не может понять, почему её не пускают на детскую площадку или в гости к её подружкам.

[Кристина Мазурек, мама Шарлотты]:

«Я просто прекратила ходить на площадку, поскольку боюсь за нас. И это было нелегко. До этого мы каждый день гуляли, а потом резко прекратили. Дочка спрашивала, что произошло. Целый месяц мы оставались дома, только читали новости».

Дошкольные учреждения Великобритании уже открыты. Однако мама девочки пока сомневается.

[Кристина Мазурек, мама Шарлотты]:

«Я боюсь. Не хочу. Я знаю, что они уже открыты, но я просто не хочу. Даже если это обязательно, думаю, мы не пойдём. Не хочу рисковать нашими жизнями».

Что касается более взрослых детей, педиатры уверены, что школа создаёт условия для формирования здорового отношения к жизни. Общение со сверстниками развивает важные навыки, такие как налаживание коммуникации и преодоление трудностей.

Недавно 1500 педиатров Великобритании направили правительству коллективное письмо, призывая как можно скорее вернуть детей в школы. Они предупреждают, что нынешнее поколение может стать потерянным.

[Ута Фрит, почётный профессор когнитивного развития]:

«Да, уже появились опасения по поводу растущей депрессии. Долгосрочных последствий ждать не пришлось. Это уже происходит».

188 стран по всему миру закрыли школы. Это повлияло на миллиард 500 миллионов детей. При этом примерно в 20 странах школы либо не закрывались, либо уже возобновили работу. Как говорит статистика, это не повлияло на число заболевших.

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