Мировой антирекорд: за день в США коронавирусом заболело более 55 тысяч человек

Соединённые Штаты установили глобальный антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. 2 июля их зарегистрировали более..

Соединённые Штаты установили глобальный антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. 2 июля их зарегистрировали более 55 тысяч. Таким образом страна побила рекордный показатель, установленный Бразилией 19 июня, когда было зарегистрировано более 54 700 инфицированных.

В 37 из 50 штатов США эпидемия снова набирает обороты. Это наблюдается последние несколько недель. Некоторые губернаторы уже приостановили процесс снятия карантинных мер.

Во Флориде в четверг подтвердили 10 тысяч новых случаев. Это самый большой суточный показатель среди штатов. Он превышает численность заболевших в пик эпидемии в любой из европейских стран.

В Калифорнии, ещё одном эпицентре эпидемии, рост числа выявленных заболевших теперь достигает почти 40%. А количество госпитализаций за последние две недели выросло более чем в половину.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт, который ранее выступал против обязательного ношения масок в публичных местах, издал распоряжение надевать их обязательно в округах, где выявлено более 20 случаев коронавируса.

Также в США зарегистрировано более 131 тысячи случаев смерти. Это почти четверть всех умерших в мире.

Между тем глава Национальных институтов здравоохранения США Френсис Коллинз, отвечая на вопросы Сената, сказал, что благодаря президентской программе «Операция сверхсветовая скорость» уже к концу года удастся разработать действенную вакцину от COVID-19. А к началу 2021-го будет предоставлено 300 миллионов доз.

[Френсис Коллинз, глава Национальных институтов здравоохранения]:«Мы добьёмся нашей цели по созданию эффективной и безопасной вакцины к концу 2020 года».

Он также отметил, что США идут к тому, чтобы ежедневно делать по миллиону экспресс-тестов на коронавирус. Этого показателя удастся добиться к сентябрю. Это позволит открыть школы и снова проводить спортивные мероприятия.

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