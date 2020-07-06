Впервые за 100 лет Австралия закрыла границу между двумя самыми густонаселёнными штатами

Впервые за столетие закрылась граница между двумя самыми густонаселёнными штатами Австралии – Викторией и Новым Южным Уэльсом. Такое решение местные власти приняли в связи с новой волной коронавируса.

В прошлый раз подобное было здесь во время вспышки испанского гриппа в 1919 году.

В понедельник в штате Виктория зарегистрировали 127 новых случаев заражения. Это самый большой дневной прирост с начала пандемии. Почти половина инфицированных проживает в многоэтажках.

[Бретт Саттон, главный эпидемиологический врач штата Виктория]:

«Очевидно, что 127 – это много. И никто не хочет видеть такую цифру. Но картина перед нами очень ясная, поскольку мы проводим рекордное число тестирований».

В Мельбурне, столице штата Виктория, ввели обязательное социальное дистанцирование в 30 районах. Кроме того, девять жилых домов поместили на строгий карантин.

[Дэниэл Эндрюс, премьер штата Виктория]:

«Самое безопасное, что можно сделать, – это оставаться дома. Я знаю, что это неприятно и сложно, очень сложно. Но это лучше, чем когда огромное число людей с сопутствующими заболеваниями заражаются вирусом, распространяют его между собой, и это приводит к трагическим последствиям».

Кроме того, в Мельбурне зафиксировали первую смерть от коронавируса для Австралии за последние две недели. В целом на континенте COVID-19 заразилось около 8,5 тысяч человек. Скончалось более 100. Это намного меньше, чем в некоторых других западных странах.

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