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Впервые за 100 лет Австралия закрыла границу между двумя самыми густонаселёнными штатами

Впервые за 100 лет Австралия закрыла границу между двумя самыми густонаселёнными штатами

Впервые за столетие закрылась граница между двумя самыми густонаселёнными штатами Австралии – Викторией и Новым Южным..

Дата загрузки: 2020-07-06

Впервые за столетие закрылась граница между двумя самыми густонаселёнными штатами Австралии – Викторией и Новым Южным Уэльсом. Такое решение местные власти приняли в связи с новой волной коронавируса.

В прошлый раз подобное было здесь во время вспышки испанского гриппа в 1919 году.

В понедельник в штате Виктория зарегистрировали 127 новых случаев заражения. Это самый большой дневной прирост с начала пандемии. Почти половина инфицированных проживает в многоэтажках.

[Бретт Саттон, главный эпидемиологический врач штата Виктория]:
«Очевидно, что 127 – это много. И никто не хочет видеть такую цифру. Но картина перед нами очень ясная, поскольку мы проводим рекордное число тестирований».

В Мельбурне, столице штата Виктория, ввели обязательное социальное дистанцирование в 30 районах. Кроме того, девять жилых домов поместили на строгий карантин.

[Дэниэл Эндрюс, премьер штата Виктория]:
«Самое безопасное, что можно сделать, – это оставаться дома. Я знаю, что это неприятно и сложно, очень сложно. Но это лучше, чем когда огромное число людей с сопутствующими заболеваниями заражаются вирусом, распространяют его между собой, и это приводит к трагическим последствиям».

Кроме того, в Мельбурне зафиксировали первую смерть от коронавируса для Австралии за последние две недели. В целом на континенте COVID-19 заразилось около 8,5 тысяч человек. Скончалось более 100. Это намного меньше, чем в некоторых других западных странах.
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