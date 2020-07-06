Неделя моды в Париже в этот раз проходит онлайн

Во время Недели моды Париж обычно ещё больше оживает. Отели заполнены представителями индустрии, а самые всевозможные..

Во время Недели моды Париж обычно ещё больше оживает. Отели заполнены представителями индустрии, а самые всевозможные помещения превращают в подиумы для показа коллекций.

Однако в этот раз из-за коронавирусного кризиса всё по-другому. Теперь ведущие дизайнеры планируют онлайн-показы, а также пытаются удержать клиентов.

Известные бренды, от Christian Dior до Chanel, уже составили график видеотрансляций.

Производителям тканей и мастерам это поможет хоть как-то удержаться на плаву. Однако есть и те, кто пострадает больше. Например, владельцы компаний по прокату автомобилей класса люкс.

[Гийом Конан, владелец компании по прокату лимузинов]:

«Виртуальная неделя моды оказала на наш бизнес очень негативное влияние, поскольку больше нет клиентов, которых нужно возить. Для нашего сектора потери достигают 100%. И мы не сможем восстановиться, поскольку отменённые мероприятия уже не проведут».

Один из водителей компании говорит, что это будет самая необычная Неделя моды: ему не придётся забирать ВИП-клиентов из аэропорта и отвозить их на места показов, например, в Большой дворец.

[Ишам Сафуан, водитель]:

«Это грустно, поскольку Париж не будет Парижем без Недели моды. Нам будет этого не хватать, это пробел. Из-за кризиса сейчас всё замерло».

Всевозможные недели моды каждый год приносят казне Парижа около миллиарда 200 миллионов евро. Как ожидается, показы в их обычном виде возобновятся в городе в сентябре. Бренды уже активно бронируют помещения.

А пока приходится ждать.

[Стефан Роллан, модельер]:

«Я скучаю по зрителям, скучаю по моим друзьям. Благодаря своим шоу я передаю какие-то эмоции и мне это нравится. Невозможно жить без эмоций, а показы созданы именно для этого». [Кристоф Жосс, модельер]:

«Также большой вопрос, что станет с клиентами, как они будут заказывать коллекци. Не знаю, когда границы снова откроются. Американским клиентам пока немного сложно».

Мероприятия в рамках Недели моды проходят с 6 по 8 июля.

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