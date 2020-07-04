Мужчине пришлось взять оленёнка домой, чтобы спасти ему жизнь

Неподалёку от Йеллоустонского парка дикой природы Дарий заметил семью оленей. Он обратил внимание на оленёнка, который отставал от других. Казалось, он слаб или ранен.

Беспокойство мужчины возросло, когда он увидел, что вся семья устремилась на соседнее поле, а оленёнок рухнул на землю. Дарий знал, что оленёнок может стать лёгкой добычей для волка или медведя. Мужчина постарался поскорее добраться до оленёнка, чтобы забрать его домой.

У Дария живут две большие собаки и несколько кошек. Все они спокойно приняли нового жильца.

Дарий кормил оленёнка из бутылочки каждые четыре часа. За малышом присматривал бордер-колли Мак. Пёс не позволял ему уходить далеко от дома.

В течение двух недель Дарий заботился о малыше и никак его не называл, чтобы не привязываться. После того как оленёнок окреп, пришло время вернуть его в дикую природу. Несколько раз оленёнок возвращался к Дарию, но, в конце концов, присоединился к своей оленьей семье. Смотрите видео рассказа Дария об оленёнке.

