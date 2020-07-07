Первый в мире позолоченный отель открылся во Вьетнаме

Во вьетнамской столице открыли первый в мире позолоченный отель. Фасад и интерьер 25-этажного здания отделаны 24-каратным..

Во вьетнамской столице открыли первый в мире позолоченный отель. Фасад и интерьер 25-этажного здания отделаны 24-каратным золотом.

342 номера этой гостиницы тоже позолочены. Золотистым блеском сверкают и сантехника, и мебель, и даже посуда. В общей сложности ушло около тонны драгоценного металла.

[Нгуен Хуу Дуонг, владелец отеля]:

«Сегодня в мире нет другого подобного отеля, в котором стены покрыты позолоченным кирпичом. Внутри здания ванные комнаты – с позолоченными раковинами и туалетами. Так что это самый впечатляющий, уникальный и роскошный отель в мире».

А на крыше расположен бассейн с золотой кафельной плиткой.

При этом стоимость номера в этом отеле соответствует среднерыночной – 250 долларов в сутки.

Первых постояльцев отель принял в июне.

[посетитель отеля]:

«Когда я впервые вошёл в гостиничный номер, покрытый золотом, когда увидел ванную комнату, у меня возникли какие-то новые ощущения. В других роскошных отелях используют мраморную плитку, а здесь всё позолочено, вплоть до умывальника. Я чувствую, что это сделано совершенно на другом уровне».

Владелец необычной гостиницы говорит, что создал её не просто ради того, чтобы позабавить посетителей.

[Нгуен Хуу Дуонг, владелец отеля]:

«Я хотел сделать что-то, чтобы отдать дань уважения моим бывшим сослуживцам, которые погибли на войне, когда им было всего 18 или 20 лет. Столько людей было убито, и за всю свою жизнь они не пробовали хорошей еды».

На создание отеля ушло 11 лет. Владелец уже планирует построить в стране ещё две таких гостиницы.

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