Огромная выставка старинных кукол в Риме расположилась в 22 залах

От самолётов и кораблей до поездов, кукольных домиков и аттракционов. Более 700 старинных игрушек представили в..

От самолётов и кораблей до поездов, кукольных домиков и аттракционов. Более 700 старинных игрушек представили в Риме на новой выставке. Коллекцию можно назвать настоящей машиной времени, которая позволяет отправиться в путешествие на несколько веков назад.

Большинство игрушек были сделаны за последние 200 лет. Однако есть и совсем старинные. Например, этот кукольный домик в стиле барокко создали ещё в 1686-м. Его заказала супруга шведского короля Карла XI для своей дочери Гедвиги Софии.

[Эмануэла Ланчианезе, куратор выставки]:

«На выставке представлено 32 категории игрушек. Это предметы из нашего детства, а также те, которыми играли более 150 лет назад. В основном, они были сделаны в Северной Европе: половина коллекции – в Германии и Швеции, половина – в Англии, Франции и Америке».

Все экспонаты расположились в 22 залах на первом этаже музея. Их разделили на шесть тем: город и сельская местность, улица и полёты, игры детей, семья, а также работа и путешествия.

Среди моделей кораблей можно увидеть немецкий авианосец «Граф Цеппелин». Также есть много фигурок известных личностей своего времени.

[Эмануэла Ланчианезе, куратор выставки]:

«У нас есть фигурки французско-канадских пятерняшек, которые родились в 1934 году. Все выжили. В то время это была редкость. Конечно, сразу же начали выпускать игрушки в их образе, которые хорошо продавались. Они представляли пять родившихся девочек».

Также можно увидеть две ритуальные куклы, созданные в Перу ещё до прихода цивилизации инков.

[Эмануэла Ланчианезе, куратор выставки]:

«Две похоронные куклы Наска, созданные примерно с 1300 по 1450 годы. Они напоминают нам, что игры и игрушки были также связаны с ритуалами, магическими обрядами. Они сопровождали людей при переходе из царства живых в царство мёртвых».

Коллекцию в 2005 году приобрела мэрия Рима у частного владельца. А он купил её в 99-м у шведского коллекционера. Тот около 30 лет собирал игрушки во время заграничных путешествий.

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