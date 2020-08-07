Гости Виндзорского замка впервые за 40 лет смогут гулять по королевскому саду

Впервые за 40 лет публика сможет прогуляться по королевскому саду на восточной террасе Виндзорского замка. Сейчас..

Впервые за 40 лет публика сможет прогуляться по королевскому саду на восточной террасе Виндзорского замка. Сейчас здесь цветут 3500 кустов роз, а в средние века на этом месте проходил оборонительный ров.

В XVII веке Карл II создал здесь террасу и разбил лужайки для боулинга. Но настоящая история сада началась в 1824 году.

[Ричард Уильямс, куратор Виндзорского замка]:

«Его создал Георг IV, а затем здесь всё изменили королева Виктория и принц Альберт. Но сад в нынешнем облике спроектировал герцог Эдинбургский (супруг Елизаветы II). В 1971 году он разработал новый дизайн, придумал, где разбить розовые цветники, и даже спроектировал в центре фонтан в виде лотоса».

Сад примечателен и тем, что во времена Второй мировой войны его превратили в огород.

[Ричард Уильямс, куратор Виндзорского замка]:

«Для юных принцесс Елизаветы и Маргарет выделили два отдельных участка. Сёстры выращивали сладкую кукурузу, помидоры и бобы. Думаю, это было частью помощи во время войны. Они вносили свой вклад».

Виндзорскому замку уже почти тысяча лет. Это одна из официальных резиденций королевы Елизаветы II. Она провела здесь в изоляции последние несколько месяцев, когда мир охватила пандемия.

Королевский сад будет открыт для гостей по выходным в августе и сентябре.

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