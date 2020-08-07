Гости Виндзорского замка впервые за 40 лет смогут гулять по королевскому саду
Впервые за 40 лет публика сможет прогуляться по королевскому саду на восточной террасе Виндзорского замка. Сейчас..
Дата загрузки: 2020-08-07
В XVII веке Карл II создал здесь террасу и разбил лужайки для боулинга. Но настоящая история сада началась в 1824 году.
[Ричард Уильямс, куратор Виндзорского замка]:
«Его создал Георг IV, а затем здесь всё изменили королева Виктория и принц Альберт. Но сад в нынешнем облике спроектировал герцог Эдинбургский (супруг Елизаветы II). В 1971 году он разработал новый дизайн, придумал, где разбить розовые цветники, и даже спроектировал в центре фонтан в виде лотоса».
Сад примечателен и тем, что во времена Второй мировой войны его превратили в огород.
[Ричард Уильямс, куратор Виндзорского замка]:
«Для юных принцесс Елизаветы и Маргарет выделили два отдельных участка. Сёстры выращивали сладкую кукурузу, помидоры и бобы. Думаю, это было частью помощи во время войны. Они вносили свой вклад».
Виндзорскому замку уже почти тысяча лет. Это одна из официальных резиденций королевы Елизаветы II. Она провела здесь в изоляции последние несколько месяцев, когда мир охватила пандемия.
Королевский сад будет открыт для гостей по выходным в августе и сентябре.
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