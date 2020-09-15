Клад бронзового века представили на выставке в Лондоне

В музее Лондона открывается выставка, посвященная «кладу Хаверинга». На ней – 450 предметов, относящихся к бронзовому..

В музее Лондона открывается выставка, посвященная «кладу Хаверинга». На ней – 450 предметов, относящихся к бронзовому веку. Археологи обнаружили их два года назад во время раскопок недалеко от Темзы.

Предполагается, что предметы закопали между 900 и 800 годами до нашей эры.

Это самый большой клад бронзового века, когда-либо обнаруженный в Лондоне и третий по величине для Великобритании.

[Кейт Сумналл, куратор выставки]:

«Это действительно ценные свидетельства периода, о котором у нас мало информации».

Клад включает в себя множество сельскохозяйственных орудий труда, а также оружие, в том числе мечи и топоры.

[Наташа Феннер, помощница куратора выставки]:

«Люди того периода обрабатывали землю, у них были небольшие круглые жилища, где они занимались бытовыми делами: ткали и обрабатывали шерсть. У них была иерархия, и земля делилась на части».

По мнению археологов, клад вызывает больше вопросов, чем ответов. Непонятно, кто и зачем закопал эти предметы. При этом почти всё оружие частично сломано или повреждено.

Возможно, это было религиозное подношение, а, возможно, инструменты бронзового века утратили свою ценность с появлением предметов из железа.

Организаторы выставки предлагают четыре теории.

[Кейт Сумналл, куратор выставки]:

«Возможно, спрос на бронзу снижался, и поэтому её закопали. Возможно, она была показателем власти и статуса. Распределение бронзы мог контролировать один человек или небольшая группа, чтобы укрепить свою власть. В-третьих, это мог быть склад сырья, который заготовил кузнец. И в-четвертых, закапывание в землю могло быть ритуалом. Вы добыли руду, и теперь цикл завершается – вы кладёте её обратно в землю».

Выставка будет работать до 18 апреля следующего года.

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