Птичьи клетки в Гонконге раньше висели на каждом углу, но теперь их почти нет

78-летний Чжань Локчжой – один из немногих оставшихся в Гонконге мастеров по производству клеток для птиц...

78-летний Чжань Локчжой – один из немногих оставшихся в Гонконге мастеров по производству клеток для птиц.

Несмотря на то, что в последние годы этот товар всё менее популярен, Чжань почти каждый день приходит в свой магазин в районе Монгкок. Под расслабляющее чириканье он неспешно ремонтирует клетки своих клиентов.

Впрочем, он опасается, что пение птиц вскоре может смениться лебединой песней, поскольку индустрия умирает.

Чжань научился ремеслу ещё в 1955 году. К мастеру его отвёл его дядя. И тот передал ему секрет создания хороших клеток.

[Чжань Локчжой, мастер по созданию клеток для птиц]:

«Чтобы сделать клетку подходящей для птицы, нужно подумать о её структуре. Она должна отражать красоту и внешний вид птицы. Размер клетки должен соответствовать размеру птицы. Они разные для разных видов. Фиксированных размеров нет».

Чжань считает, что сегодня десятки лет опыта вряд ли удастся передать молодому поколению. Учиться ремеслу никто не хочет.

[Чжань Локчжой, мастер по созданию клеток для птиц]:

«В нашу и другие индустрии люди больше не приходят учиться. Они больше этим не интересуются. Сейчас другая эпоха. Старые ремёсла исчезают. Мы одни из немногих оставшихся».

Историки говорят, что китайцы впервые стали держать птиц в клетках ещё при династии Хань. Её правление началось в 200 году до нашей эры.

При этом заводить таких питомцев могли только люди высшего сословия. Потом традиция распространилась по всей Азии.

В 50-60-х годах в Гонконге бамбуковые клетки с птицами можно было увидеть повсюду в ресторанах и парках. Также птиц часто заводили в материковом Китае.

Однако после эпидемии птичьего гриппа в 1997 году ввели строгие нормы того, как и в чём можно переносить птиц. С тех пор пернатые в качестве домашних питомцев стали встречаться реже.

[Чжэн Пхохун, историк]:

«В 80-х годах клетки на улицах тоже были частым явлением. Но после вспышки птичьего гриппа я не помню, чтобы видел хоть одну».

Чжань считает, что ремесло ещё не умерло полностью, и у него есть надежда. Некоторые клиенты постоянно приходят, чтобы мастер отремонтировал их сломанные клетки.

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