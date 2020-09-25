Параплан и вингсьют: испанец первым в мире соединил два экстремальных вида спорта

Испанец Давид Техейро поднимается на паралёте над Малагой. Высоко в воздухе он выполняет экстремальные трюки. Сначала..

Испанец Давид Техейро поднимается на паралёте над Малагой. Высоко в воздухе он выполняет экстремальные трюки. Сначала спортсмен раскрывает параплан, а затем готовится к полёту в вингсьюте. На нём уже снижается к земле.

Таким образом, Техейро первым в мире соединил два экстремальных вида спорта – парапланеризм и полёт в костюме-крыле.

Ранее 26-летний испанец стал самым молодым пилотом, который совершил экстремальные манёвры на паралёте. Один из трюков состоял в том, что он направил аппарат в вертикальный разворот и катапультировался. После этого Техейро парил в воздухе 20 секунд на скорости более 200 километров в час.

Испанец занимается парапланеризмом с восьми лет. Этим видом спорта увлекаются и два его брата. Они регулярно выступают на соревнованиях.

Техейро установил свой первый мировой рекорд в 2012 году. Тогда он выполнил экстремальный манёвр, сделав на паралёте 202 круга подряд. Трюк назывался «Безграничная акробатика».

Короткая ссылка на эту страницу: