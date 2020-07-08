Какие осложнения вызывает COVID-19

Британка Сьюзен переболела COVID-19 весной. Выписалась из больницы в апреле, но отходит до сих пор. Ей..

Британка Сьюзен переболела COVID-19 весной. Выписалась из больницы в апреле, но отходит до сих пор. Ей часто трудно дышать, ощущает сильную усталость.

В больнице её дважды вводили в искусственную кому, чтобы подключить к аппарату вентиляции лёгких.

[Сьюзен Крессвелл, пациентка]:

«Очень милая медсестра взяла меня за руку и сказала, что единственным выходом на то время будет кома. Это было ужасно, в первую очередь я подумала о детях. Но варианов не было».

Учёные по всему миру обеспокоены осложнениями, которые может вызывать новый коронавирус. У части пациентов развиваются симптомы, которые обычно бывают при воспалении мозга, психозе или слабоумии.

Сьюзен говорит, что после выписки страдает от ночных кошмаров.

[Сьюзен Крессвелл, пациентка]:

«Первые две или три ночи я боялась засыпать, боялась ложиться, поскольку в первую ночь мне приснилось то, что снилось, когда я была в коме».

В Ноттингемской городской больнице создали команду из работников реанимаций, физиотерапевтов и психологов. Они в телефонном режиме консультируют сотни людей, переболевших COVID-19. Говорят, что к ним обращаются с самыми разными симптомами.

[Шарлотта Болтон, профессор респираторной медицины]:

«У некоторых наблюдается одышка, у некоторых кашель, повышенная утомляемость, напряжение в мышцах и нарушение физиологических функций. Ещё некоторые рассказывают об очень реальных снах и потере воспоминаний о пребывании в больнице».

Врачи также говорят, что подключение к аппарату ИВЛ наносит организму вред, поэтому делают это только в крайнем случае. При этом некоторые пациенты выздоравливают, несмотря на очень низкий уровень кислорода в крови. Медикам очень сложно понять, когда же вентиляция неизбежна.

[Сара Линфорд, работница реанимации]:

«Может ли аппарат ИВЛ нанести вред? Да, может. Он изменяет принцип того, как воздух поступает в лёгкие и выходит из организма. В последние годы выходило много статей, в которых говорилось о вреде аппаратов ИВЛ для организма человека».

Ещё одно серьёзное осложнение после COVID-19 – рубцевание лёгочной ткани. Симптомы очень похожи на прогрессирующую болезнь лёгких. Однако пока неясно, будет ли состояние пациентов ухудшаться и у какого процента переболевших проявятся подобные состояния.

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