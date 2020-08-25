Телеканал NTD

В Мексике «умный» робот помогает лечить больных коронавирусом

В Мексике «умный» робот помогает лечить больных коронавирусом

Робот помогает врачам Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика Этот робот по имени Теми – новый сотрудник больницы в мексиканском..

Дата загрузки: 2020-08-25

Робот помогает врачам
Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика

Этот робот по имени Теми – новый сотрудник больницы в мексиканском городе Сан-Николас-де-лос-Гарса. Его миссия – создавать более безопасные условия работы для врачей, лечащих COVID-19.

Теми наделён искусственным интеллектом, и им можно управлять дистанционно. Он делает обход больных, и доктора общаются с ними по видеосвязи.

[Луис Антонио Лувьяно Гарсия, врач]:
«Преимущество в том, что даже когда медперсонала не хватает, мы всё равно можем увидеть пациентов в коронавирусной зоне и решить какие-то проблемы. При этом заходить самим туда не нужно».

Теми помогает в лечение пациентов в стабильном, некритическом состоянии. Врач может проверить больного даже из дома и решить, какие лекарства тому необходимы.

В Мексике коронавирусом заразились более 70 тысяч врачей, и высокие технологии могут улучшить ситуацию с безопасностью медиков.

Эта больница стала первой в штате Нуэво-Леон, где взяли на работу «умного» робота.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне