В Мексике «умный» робот помогает лечить больных коронавирусом

Робот помогает врачам Сан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика Этот робот по имени Теми – новый сотрудник больницы в мексиканском..

Робот помогает врачамСан-Николас-де-лос-Гарса, Мексика

Этот робот по имени Теми – новый сотрудник больницы в мексиканском городе Сан-Николас-де-лос-Гарса. Его миссия – создавать более безопасные условия работы для врачей, лечащих COVID-19.

Теми наделён искусственным интеллектом, и им можно управлять дистанционно. Он делает обход больных, и доктора общаются с ними по видеосвязи.

[Луис Антонио Лувьяно Гарсия, врач]:«Преимущество в том, что даже когда медперсонала не хватает, мы всё равно можем увидеть пациентов в коронавирусной зоне и решить какие-то проблемы. При этом заходить самим туда не нужно».

Теми помогает в лечение пациентов в стабильном, некритическом состоянии. Врач может проверить больного даже из дома и решить, какие лекарства тому необходимы.

В Мексике коронавирусом заразились более 70 тысяч врачей, и высокие технологии могут улучшить ситуацию с безопасностью медиков.

Эта больница стала первой в штате Нуэво-Леон, где взяли на работу «умного» робота.

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