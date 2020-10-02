Что происходит внутри французского городка, построенного для людей с болезнью Альцгеймера

Этот французский пансионат такой большой, что напоминает целый городок. И построили его специально для людей с..

Этот французский пансионат такой большой, что напоминает целый городок. И построили его специально для людей с болезнью Альцгеймера, или деменцией. Комплекс находится недалеко от Дакса, коммуны на юго-западе Франции.

Медсестёр в белых халатах здесь не увидеть. Постояльцы ведут обычную размеренную жизнь, общаются и ходят за покупками. Однако всё здесь направлено на то, чтобы замедлить развитие деменции.

На территории комплекса есть кафе, библиотека и зал с живой музыкой. В магазине есть свежие фрукты и овощи.

[Кристина Сюрель, работница продуктового магазина]:

«Мы должны удерживать ту нить, которая связывает этих пожилых людей с обществом, с их привычной жизнью».

Мадлен была среди первых, кто сюда переехал. Говорит, что ей нравятся новые условия.

[Мадлен Элиссальде, жительница пансионата]:

«Мне здесь очень хорошо. О нас хорошо заботятся, мы хорошо едим. Как будто мы дома».

Внучка постоялицы говорит, что благоприятные условия и спокойная атмосфера, которые царят в этой деревушке, помогли остановить потерю памяти у её бабушки.

[Аврора Элиссальде, внучка Мадлен]:

«Я думаю, потеря памяти у неё замедлилась. Мне кажется, что она здорова, она счастлива, и к ней вернулась любовь к жизни».

Есть здесь также и салон красоты. Прически и массаж в нём делают под спокойную музыку.

[Натали Лагаузер, работница парикмахерской]:

«У нас тут улыбки, приятные слова. Это волшебно. Деревня – красивое место».

В настоящее время во Франции проводят исследования, чтобы выяснить, насколько такая модель может помочь больным деменцией замедлить потерю памяти.

[Натали Бонне, психолог]:

«Мы можем видеть, что многие пациенты, у которых было тревожное состояние, успокаиваются».

Этот комплекс открылся в июле. Он был разработан по типу схожего пансионата в Нидерландах. Всего здесь 105 постояльцев. Каждый из них платит около 24 тысячи евро в год. При этом более половины текущих расходов субсидирует государство.

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