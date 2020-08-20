Как воспитатель поддержала девочку с аутизмом

Кенли, ученица четвёртого класса в Элвине, страдает аутизмом. Когда она пришла в столовую, ей стало не по себе от шума. Она легла и накрылась одеялом.

Воспитатель Эстер Маккул, понимая состояние ребёнка, легла рядом и успокаивающе похлопала её по спине.

Маму девочки потрясло такое проявление доброты, и она поделилась фотографией этого момента в соцсетях. «Кенли обожает Эстер. Она всегда приветствует мою дочь добрыми словами и объятиями, что для ребёнка очень важно», – поделилась мама.



«Это показывает, что доброе слово, объятия и немного сострадания – это то, что нужно, чтобы изменить жизнь ребёнка к лучшему», – такой комментарий к фото оставлен на сайте школы.