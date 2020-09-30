Реактивная помощь: медики испытывают костюм «Железного человека» в горах Англии

Британский изобретатель Ричард Браунинг в реактивном костюме поднимается над горами национального парка Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии...

Британский изобретатель Ричард Браунинг в реактивном костюме поднимается над горами национального парка Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии. Он участвует в эксперименте местной службы скорой помощи.

Медики поставили перед ним задачу достичь определённого места, откуда условно поступил сигнал бедствия. Чтобы добраться туда пешком, нужно 25 минут. Человеку в реактивном костюме понадобилось полторы.

[Энди Моусон, фельдшер]:

«За этим кроется огромный потенциал. Сейчас проходит первый полёт в Камбрии в реактивном костюме, который поможет спасать людей и облегчать их страдания. Это удивительное событие».

Перед местными медиками часто встаёт трудная задача – оказать помощь туристам в горах. Добираться до них сложно и долго.

Врачи надеются, что в скором времени смогут летать к пациентам в реактивных костюмах.

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