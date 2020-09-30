Телеканал NTD

Реактивная помощь: медики испытывают костюм «Железного человека» в горах Англии

Реактивная помощь: медики испытывают костюм «Железного человека» в горах Англии

Британский изобретатель Ричард Браунинг в реактивном костюме поднимается над горами национального парка Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии...

Дата загрузки: 2020-09-30

Британский изобретатель Ричард Браунинг в реактивном костюме поднимается над горами национального парка Лейк-Дистрикт на северо-западе Англии. Он участвует в эксперименте местной службы скорой помощи.

Медики поставили перед ним задачу достичь определённого места, откуда условно поступил сигнал бедствия. Чтобы добраться туда пешком, нужно 25 минут. Человеку в реактивном костюме понадобилось полторы.

[Энди Моусон, фельдшер]:
«За этим кроется огромный потенциал. Сейчас проходит первый полёт в Камбрии в реактивном костюме, который поможет спасать людей и облегчать их страдания. Это удивительное событие».

Перед местными медиками часто встаёт трудная задача – оказать помощь туристам в горах. Добираться до них сложно и долго.

Врачи надеются, что в скором времени смогут летать к пациентам в реактивных костюмах.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне